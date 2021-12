am 23.12.2021 - 09:27 Uhr

Auch wenn im Januar die Weihnachtsvöllerei noch nicht ganz verdaut sein dürfte, schmeißt Sat.1 im kommenden Jahr schon einen Monat früher als gewohnt den Backofen wieder an: Am 12. Januar meldet sich "Das große Promibacken" im Programm zurück. Am Sendeplatz ändert sich nichts, auch die neuen Folgen laufen mittwochs um 20:15 Uhr.

In der nunmehr bereits sechsten Staffel des Promi-Ablegers des "Großen Backens" treten diesmal Reality-Star Evelyn Burdecki, Comedian Faisal Kawusi, Schauspielerin Natalia Avelon, Ex-Boxweltmeister Sven Ottke, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers, Schauspieler Hardy Krüger jr., Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Influencerin Sarah Harrison an. Sie kneten, rühren und modellieren um den Golden Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Zum Auftakt müssen sie sich übrigens an einem Franzbrötchen versuchen.

Moderiert wird auch die neue Staffel von Enie van de Meiklokjes, die Jury bilden erneut Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Im vergangenen Jahr schwang sich "Das große Promibacken" zu seiner bislang erfolgreichsten Staffel auf und überzeugte mit über elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen im Schnitt rund 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die sechs Folgen.

Am Samstagmorgen gibt's unterdessen ab dem 8. Januar ein Wiedersehen mit dem lange glücklos am Vorabend gelaufenen "Genial daneben - Das Quiz". Wiederholungen der Show mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning laufen dort zwischen 6:15 Uhr und 10 Uhr anstelle von "Auf Streife - Berlin".