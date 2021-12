am 23.12.2021 - 09:38 Uhr

Los geht es mit "Krass Schulcamp" in der Regel zwischen 5 und 6 Uhr, gezeigt werden dann jeweils gleich mehrere Folgen am Stück. Insgesamt wurden 20 Folgen des Formats von den Firmen LaPaloma TV und Redseven Entertainment produziert. Seit Beginn des Jahres standen diese schon beim inzwischen in RTL+ umbenannten Streamingdienst TVNow zum Abruf bereit.

Über die Gründe, warum RTLzwei das Format nicht auf einem besseren Sendeplatz zeigte, kann nur spekuliert werden. Im Sommer hatte sich der Privatsender allerdings schon nach mehr als 400 Folgen von "Krass Schule" getrennt, nachdem die Quoten zuletzt deutlich gesunken waren. Allzu groß dürften die Erwartungen an das Spin-Off daher kaum gewesen sein.