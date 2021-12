Kai Wiesinger ist einer der Hauptakteure eines neuen Donnerstags-Krimis im Ersten Deutschen Fernsehen. Für "Dr. Hoffmann – Die russische Spende" stand er gemeinsam mit Isabell Polak und Weiteren Ende 2020 vor der Kamera. Nun ist klar: Der entstandene 90-Minüter wird am Donnerstag, 17. Februar zur besten Sendezeit im linearen Programm gezeigt und zudem schon zwei Tage vorher in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Wiesinger spielt darin einen Stationsarzt, der spontan einen Nachtdienst übernimmt. Als ein Patient noch in der Notaufnahme verstirbt, glaubt Dr. Hoffmann nicht an einen natürlichen Tod. Der Ukrainer Mischa Tschenkow gehörte zu einer Putzkolonne des Krankenhauses und war für ihn daher kein Unbekannter. Zudem wurde er kürzlich gesund aus der Klinik entlassen. Hoffmanns Freundin Celine (Isabell Polak), eigentlich Mathelehrerin, hat sofort einen Verdacht. Allzu bald werden beide in die Machenschaften der Klinikleitung verwickelt. Neben Polak und Wiesinger sind in dem Krimi auch Julika Jenkins, Wilfried Hochholdinger, Anja Herden, Rainer Reiners, Brigitte Zeh, Rainer Strecker und andere zu sehen.

Nils-Morten Osburg und Edzard Onneken haben das Drehbuch auf Grundlage des Romans "Die russische Spende" des Arztes und Autors Christoph Spielberg geschrieben. Inszeniert wurde der Krimi von Max Zähle ("Tatort – Limbus"). Bei "Dr. Hoffmann – Die russische Spende" handelt es sich um eine Produktion von Schiwago Film, bei der Andreas Doub an der Kamera arbeitete.