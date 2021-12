Nur knapp fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte die 20-teilige erste Staffel des Vox-Backwettbewerbs "Allererste Sahne – Wer backt am Besten?" im Frühjahr 2021. Hoffnungsschimmer blieben nicht aus, unter anderem beim Staffelfinale, das auf etwa siebeneinhalb Prozent kam oder einer Episode der dritten Sendewoche, die sogar die Acht-Prozent-Marke durchbrach. Wohl auch aufgrund dieser Ausschläge nach oben wurde eine zweite Staffel für das Jahr 2022 längst bestellt. Nun ist fix: Die Produktion von Banijay Productions Germany kehrt ab dem 24. Januar 2022 ins Nachmittagsprogramm von Vox zurück und wird wieder um 16 Uhr laufen. Auf diesem Slot löst der Wettbewerb "Zwischen Tüll und Tränen" ab, das bis einschließlich 21. Januar in Doppelfolgen zu sehen ist. "Zwischen Tüll und Tränen" bleibt weiterhin um 17 Uhr im Programm.

In "Allererste Sahne" backen fünf Hobbybäckerinnen und -bäcker fünf Tage lang gegeneinander. In jeder Folge gibt ein Teilnehmender sein "persönliches Meisterwerk" vor, das die anderen vier nachbacken müssen. Verkostet und bewertet werden die Backergebnisse schließlich von den Experten und dem Bäcker des Tages. Ähnlich wie bei "Shopping Queen" oder "Das perfekte Dinner" wird jeweils am Ende einer Woche eine Gewinnerin oder ein Gewinner ermittelt. Ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro winkt dieser oder diesem.



Meltem Kaptan führt durch "Allererste Sahne". Sie bringt Backshow-Erfahrung mit, hatte sie doch 2013 gemeinsam mit Britt Hagedorn die erste Staffel der Sat.1-Sendung "Das große Backen" moderiert. Als Experten stehen unter anderem Matthias Ludwigs oder Gesa Kohlenbach zur Verfügung.