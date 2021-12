am 29.12.2021 - 11:15 Uhr

Christian Langbehn, der 2012 zunächst als Fotochef zu "Bild" kam und später zum Visual Director aufstieg und Mitglied der Chefredaktion wurde, hat seinen Abschied zum 1. Februar 2022 angekündigt. Sein Abschied erfolge auf dessen Wunsch und "im allerbesten gegenseitigen Einvernehmen", wie es in der Mitteilung heißt. Wo es ihn hinzieht, ist nicht bekannt.

Claudius Senst, CEO von Springers "Bild" und "Welt"-Gruppe: "Christian Langbehn hat das optische Markenversprechen von BILD als Visual Director auf allen Plattformen authentisch und emotional erlebbar gemacht, zuletzt auch im TV. Damit hat er in den vergangenen Jahren die Marke 'Bild' in ihrem Erscheinungsbild sowie auch in Kampagnen maßgeblich mit geprägt und strategisch weiterentwickelt. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, danken ihm von Herzen für seine Arbeit bei Axel Springer und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Vorhaben."

Langbehn selbst sagt zu seinem Abschied: "Ich bin sehr dankbar für die intensiven Jahre bei Axel Springer für 'Bild', für die großartigen Erfahrungen und Chancen und die wunderbare Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Nun warten neue Herausforderungen auf mich, auf die ich mich sehr freue."