am 30.12.2021 - 12:28 Uhr

Die ARD hat nach eigenen Angaben zwischen Januar und November im Schnitt im Monat 16,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek verzeichnet - das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von mehr als 60 Prozent gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Im Vergleich mit den Streaming-Portalen der deutschen Fernsehsender liege man damit auf dem ersten Rang. Das ZDF konnte auf Nachfrage kurzfristig keine vergleichbaren Zahlen nennen, man erwarte aber im Vergleich zum Vorjahr für 2021 ein Wachstum der Reichweite der ZDF-Mediathek von deutlich mehr als 40 Prozent.

Auf monatlicher Basis weist die ARD regelmäßig auch die Visits ihrer verschiedenen Angebote aus. Darin zeigt sich, dass die Mediathek ihren stärksten Monat 2021 im Januar mit über 123 Millionen Visits hatte, auch von März bis Mai wurden dreistellige Millionenwerte erreicht. Nach einem wohl wetterbedingt etwas schwächerem Sommer zog die Nutzung im Oktober wieder an. Im November wurden 109,31 Millionen Visits gemessen, 14 Prozent mehr als im November des vergangenen Jahres.

Zum Vergleich: RTL+ verzeichnete im November laut IVW rund 38 Millionen Visits, Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery kam auf knapp 21 Millionen Visits. Direkte Vergleiche mit dem ZDF sind auch hier nicht möglich, weil der Sender in seiner öffentlichen Ausweisung nicht monatliche, sondern tägliche Visits ausweist. Diese lagen 2021 im Schnitt bei 5,91 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 28 Prozent bedeutet, so der Sender.