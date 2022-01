Die neue Staffel der ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" startet am 3. Februar, die neuen Ausgaben sind dann wie gehabt immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Das hat der Sender nun bestätigt. Dass die Luft noch längst nicht raus ist, bewies im vergangenen Jahr die 16. Staffel, die mit 19,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr erfolgreich war und auch bessere Quoten erzielte als viele Staffeln in den Jahren davor. Auch die durchschnittliche Reichweite stieg gegen den Trend leicht an.

ProSieben und RedSeven Entertainment waren bereits in der Vergangenheit erpicht darauf zu betonen, wie divers die Sendung mittlerweile sei. 2021 konnte man das erstmals auch sehr deutlich sehen. Siegerin der Staffel war ein Transgender-Model. Und es soll weitergehen mit der Vielfalt in der Modelsuche: "So divers war mein Cast noch nie", sagt Heidi Klum über die neuen Ausgaben.

Klum weiter: "Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei #GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen." Wie schon zuletzt lädt Klum sich auch in diesem Jahr in jeder Show Gast-Juroren ein, die dann zusammen mit ihr die Leistungen der Teilnehmerinnen bewerten. Mit dabei sind etwa der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Sängerin Kylie Minogue, die Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan.