am 04.01.2022 - 10:47 Uhr

Nachdem im Herbst bekannt wurde, dass die US-Inestmentfirma TPG Real Estate Partners (TREP) ein Angebot zur Übernahme von Studio Babelsberg abgegeben hat, das von Vorstand und Aufsichtsrat des deutschen Filmstudios unterstützt wurde, haben die Unternehmen nun Vollzug gemeldet. 4,10 Euro zahlt TREP pro Aktie, Voraussetzung für den Deal war, dass mindestens 75 Prozent der Anteile an TPG übergehen. Wie viele Anteile TREP genau erworben hat, wurde nicht mitgeteilt.

Das Studio Babelsberg wurde 1912 gegründet und ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Nach der deutschen Wende verkaufte die Treuhandanstalt die ehemaligen DEFA-Filmstudios an den französischen Konzern Compagnie Générale des Eaux, der heute unter dem Namen Vivendi Universal firmiert. 2004 verkaufte Vivendi das Unternehmen mehrheitlich an die Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH mit den Gesellschaftern Carl L. Woebcken und Christoph Fisser, die auch als CEO und COO agieren. Beide bleiben als Minderheitsgesellschafter weiterhin an Bord.

Mit Abschluss der Transaktion wird Studio Babelsberg nun Teil der globalen Studioplattform Cinespace Studios von TREP, das damit auf insgesamt 90 Studios wächst. In Nordamerika ist Cinespace nach eigenen Angaben der zweitgrößte Studiobetreiber. Studio Babelsberg soll aber auch weiterhin als eigenständige Marke agieren, dabei jedoch von den Ressourcen und dem Netzwerk der globalen Plattform profitieren.

"Studio Babelsberg ist weltweit für seine Qualität sowie als Symbol für die kreative Kultur Berlins und Brandenburgs bekannt", sagte Michael Abel, Partner bei TREP. "Mit Studio Babelsberg haben wir die Gelegenheit gesehen, in einen führenden Studiobetrieb zu investieren, der gut positioniert ist, um von den langfristigen Wachstumstrends im Medien- und Content-Konsum zu profitieren. Wir unterstützen die Strategie und Ausrichtung des Unternehmens und freuen uns darauf, das Geschäft weiter auszubauen."

Carl L. Woebcken und Christoph Fisser erklären: "Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bekanntzugeben und TREP als unseren neuen Partner willkommen zu heißen. Das Team von TREP schätzt unsere traditionsreiche Geschichte und bringt große Expertise und Erfahrung im Aufbau von Unternehmen mit, die Studio Babelsberg helfen, das nächste Kapitel erfolgreich zu schreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Position als Europas führendes Studio gemeinsam weiter zu festigen."