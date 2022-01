Weil der Wind zu stark wehte, musste am Dienstag das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck abgesagt werden - eine bittere Entscheidung für das ZDF, dem damit am Nachmittag kurzerhand ein Quoten-Hit abhanden kam, den der Sender mit einer schnell ins Programm genommenen Ausgabe von "Bares für Rares" zu kompensieren versuchte.

Nachgeholt werden soll das Springen nun am Mittwoch - allerdings nicht in Innsbruck, sondern in Bischofshofen, was dazu führt, dass die Übertragung nicht vom ZDF übernommen wird, sondern vom Ersten, wo das Team ohnehin wegen des vierten Springens der Tournee vor Ort ist. Die Qualifikation für das dritte Springen beginnt am Mittwoch um 12:55 Uhr, das Finale wird schließlich ab 16:30 Uhr live übertragen, wie der Sender mitteilte.

Im Anschluss an die Qualifikation läuft im Ersten derweil der fünfte Teil der Biathlon-Doku "Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon", bevor die Übertragung des Ski-Weltcups in Zagreb beginnt. Der zweite Lauf des Slaloms der Männer wird ab 18:40 Uhr zu sehen sein. Wie gehabt zeigt darüber hinaus auch Eurosport die Vierschanzentournee.

Zuletzt hatte die Vierschanzentournee einmal mehr für starke Quoten gesorgt. So verzeichnete das traditionelle Neujahrsspringen im ZDF durchschnittlich 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf fast 30 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 19,6 Prozent drin. Die Quali für das dritte Springen hatten am Montag zudem rund zweieinhalb Millionen Wintersport-Fans verfolgt.