National Geographic Wild macht den Februar wieder zum "Big Cat Februar", setzt also einen Monat lang auf zahlreiche Raubkatzen-Dokus. So gibt es ab dem 1. Februar werktags ab 17:45 Uhr Dokus im Doppelpack zu sehen, zudem laufen ab dem 3. Februar jeweils donnerstags ab 20:10 Uhr sechs Großkatzen-Formate am Stück, darunter zwölf neue Dokumentationen als deutsche TV-Premiere.

Den Anfang in der Primetime macht die Dokumentation "Die Jouberts: Ein Leben für Großkatzen" über die Tierfilmer Dereck und Beverly Joubert, die schon seit den 1990ern die Natur Afrikas und insbesondere die Großkatzen des Kontinents filmen. Der am 3. Februar um 20:10 Uhr gezeigte Film widmet sich nun den beiden Menschen hinter der Kamera und zeichnet die wichtigsten Stationen ihres Lebens nach.

Auch in der Dokumentation "Löwe vs. Hyäne: Ewige Feinde" am 10. Februar um 21.00 Uhr zeichnen die Filmemacher Dereck und Beverly Joubert wieder das Bild einer Konkurrenzsituation innerhalb des Tierreiches. Im Anschluss folgt "Löwe vs. Elefant: Rivalen des Tierreichs". Teil der Sonderprogrammierung ist darüber hinaus die Doku "Im Schatten der Am 24. Februar zeigt National Geographic Wild außerdem die Dokumentation "Im Schatten der Großkatzen", die drei Vertreter weniger bekannter Spezies durch ihren Alltag: Der Karakal Zama, der Serval Lincoln und die Schwarzfußkatze Nyane.

Ausgewählte deutsche Erstausstrahlungen wird der Pay-TV-Sender zudem im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar machen.