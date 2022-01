Im Herbst vergangenen Jahres belebte Sat.1 mit "Let the music play" ein Format wieder, das es hierzulande schon einmal unter dem Titel "Hast du Töne?" gegeben hatte. Drei Kandidatinnen und Kandidaten treten darin in fünf Spielrunden an, um Titel unterschiedlichster Songs zu erraten und so letztlich bis zu 10.000 Euro zu gewinnen. Nach 40 Folgen am Vorabend war dann zwar vorerst wieder Schluss, nun steht aber Nachschub an: Am 31. Januar meldet sich Moderator Amiaz Habtu auf dem gewohnten Sendeplatz montags bis freitags um 19 Uhr zurück.

Die erste Staffel hatte dort nur mäßige Quoten erzielen können, im Schnitt lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei etwas mehr als fünf Prozent, insgesamt sahen im Schnitt weniger als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das Format hatte allerdings in der Primetime bewiesen, das durchaus Potential in ihm steckt: Ein Promi-Special hatte freitags um 20:15 Uhr gute 9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können, auch die Wiederholung regulärer Folgen lief später am Abend häufig gar nicht so schlecht. Nun bleibt abzuwarten, ob es gelingt, ein paar dieser Zuschauer doch noch in den Vorabend zu locken.