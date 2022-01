Das neue Jahr beginnt mit einer spannender Personalie: Laut "Bild" steht Jörg Pilawa vor einem Wechsel von der ARD zu Sat.1. Offiziell wollten sich weder der Sender noch der Moderator gegenüber "Bild" äußern. Doch tatsächlich dürfte einiges für den Wechsel sprechen, schließlich hat Sat.1 gerade erst für die kommende Woche zu eine Pressetermin eingeladen, bei dem ein "neues Format" vorgestellt werden soll. Gut möglich, dass es sich dabei schon um Pilawas ersten Sat.1-Einsatz handeln wird.

Nach "Bild"-Informationen soll der 56-Jährige jedenfalls bereits im Frühjahr ein neues Format für den Privatsender moderieren. Dazu werde er übers Jahr verteilt unterschiedliche Formate präsentieren.

Jörg Pilawas Verpflichtung würde indes zur Ankündigung von Sat.1-Chef Daniel Rosemann passen, den Privatsender bis zum 40-jährigen Jubiläum im Jahr 2024 wieder "zu alter Stärke" führen zu wollen. Pilawa bringt selbst eine Sat.1-Vergangenheit mit, moderierte für den Sender in den 90er Jahren doch unter anderem "ran", einen Dailytalk und legte ab 2001 mit "Die Quiz Show" den Grundstein für sein Quiz-Image, das er bis zuletzt mit diversen Rateshows pflegte.

Und doch wäre der Wechsel zu Sat.1 freilich ein Risiko: Dass das Stammpublikum großen Namen nicht zwangsläufig folgt, musste vor vielen Jahren bereits Johannes B. Kerner erleben - und auch Jörg Pilawa wechselte zwischenzeitlich zum ZDF, wo er jedoch nur bedingt an seine ARD-Erfolge anknüpfen konnte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Pilawa zuletzt auch bei der ARD nicht mehr der unangefochtene Show-Star war: In der Primetime war er in den vergangenen Jahren vergleichsweise selten zu sehen, zuletzt an Silvester. Stattdessen moderiert er etwas unter dem Radar das "Quizduell" und scheiterte 2021 mit einer Neuauflage von "Das Quiz" im Nachmittagsprogramm. Darüber hinaus ist er als Moderator der "NDR Talk Show" und "NDR Quizshow" im Einsatz. Vor diesem Hintergrund dürfte Sat.1 mit mehr Präsenz und mehr Geld entscheidende Argumente geliefert haben.

Noch aber fehlt es an der offziellen Bestätigung aus Unterföhring, wo Daniel Rosemann seit Monaten eifrig daran arbeitet, Sat.1 eine neue Ausrichtung zu geben. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der Sender fortan mehrere Formate mit Birgit Schrowange plant. Dazu kommt eine gelungene Neuauflage von "Geh aufs Ganze" mit Jörg Draeger sowie ein erfolgreicher Einstand von Neuzugang Ralf Schmitz. Jörg Pilawa wäre zudem nicht das erste langjährige ARD-Gesicht, das Rosemann zurückholt: Erst im vergangenen Jahr hatte der Doppel-Senderchef Matthias Opdenhövel an Sat.1 und ProSieben gebunden.