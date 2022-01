Zum Start in die Bundesliga-Rückrunde versucht sich DAZN an einem neuem Live-Format mit Moderator Elmar Paulke. Es läuft jeweils sonntags nach dem Ende der letzten Bundesliga-Partie - je nach Anstoßzeit geht es entweder um 19:30 Uhr oder 21:30 Uhr los. Die Sendung hört auf den Namen "Der Spieltag - Alle Highlights, alle Tore" und macht es sich zur Aufgabe, sämtliche Spiele des Wochenendes kompakt zusammenzufassen.

Elmar Paulke, der bislang für DAZN als Darts-Kommentator in Erscheinung getreten ist, wird in der rund 70-minütigen Sendung wechselnde Gäste begrüßen - "aus dem DAZN- und Fußball- sowie Unterhaltungskosmos", wie es heißt. In den ersten drei Folgen sind unter anderem Alex Schlüter, Jan Platte und Marco Hagemann zu Gast. Teil jeder Ausgabe ist außerdem die Rubrik "Wir müssen reden", in der ein aktuelles Thema der Woche mit wechselnden Gästen besprochen wird. In der ersten Sendung geht es um mögliche Auswirkungen der Omikron-Welle auf die Bundesliga-Vereine und den Spielplan der Rückrunde.

"Wir sind die ersten, die live direkt nach dem Abpfiff des letzten Bundesligaspiels vollumfänglich über den Spieltag berichten", sagt Elmar Paulke über seine neue Sendung. "Mit 'Der Spieltag - Alle Highlights, alle Tore' schließen wir den Bundesligaspieltag ab. Darüber hinaus bekommt jeder Fan neben der klassischen Spielberichterstattung auch einen anderen Blick auf die Ereignisse vom Wochenende serviert."

Michael Bracher, SVP Production & Editorial DAZN: "Wir wollen mit 'Der Spieltag - Alle Highlights, alle Tore' maximal informieren und mit hochkarätigen Gästen unterhaltsam abrunden. Wer die Sendung gesehen hat, ist immer auf dem neuesten Stand und fit für den kommenden Spieltag." Auffällig ist, dass es DAZN nun mit einer vergleichsweise klassischen Sendung sucht. Zu Beginn der Saison hatte der Sport-Streamingdienst etwa mit dem Comedy-Format "Tipitaka" versucht, das samstags parallel zu den Bundesliga-Spielen lief, aber schon nach wenigen Wochen wieder eingestellt wurde.