Nun ist es also offiziell: Jörg Pilawa und der NDR werden künftig getrennte Wege gehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte am Donnerstag, dass der 56-Jährige künftig nicht mehr exklusiv für den NDR und die ARD als Moderator im Einsatz sein wird. Damit dürfte der Weg frei sein für den Wechsel zu Sat.1, über den die "Bild"-Zeitung am Mittwochabend spekuliert hatte (DWDL.de berichtete). Dazu passt, dass der Privatsender für den kommenden Montag zu einem Pressetermin eingeladen hat, auf dem ein neues Format vorgestellt werden soll - gut möglich, dass die Personalie Pilawa dann offiziell gemacht wird.

"Ich bin, mit einer Unterbrechung, über 20 Jahre für die ARD und den NDR tätig gewesen und durfte dort zahlreiche tolle und vor allem erfolgreiche Formate präsentieren. Dafür bin ich der ARD und insbesondere dem NDR sehr dankbar. Natürlich geht man nach so einer so langen und intensiven Zeit auch mit Wehmut", sagte Pilawa, der in den vergangenen Wochen offenbar äußerst fleißig war. Nach Angaben des NDR sind bereits sämtliche Folgen der "NDR Quizshow" für 2022 aufgezeichnet und auch "Quizduell" mit ihm wird noch bis Mitte des Jahres im Ersten zu sehen sein. Am 5. Februar präsentiert Pilawa zudem ein letztes Mal sein "Quiz ohne Grenzen".

© NDR/Christian Spielmann Frank Beckmann

Neben den Quiz-Formaten war Pilawa in den vergangenen Jahren als Moderator der "Silvestershow" im Einsatz und saß im Rateteam der erfolgreichen NDR-Show "Kaum zu glauben". Zudem moderierte er zusammen mit Bettina Tietjen die "NDR Talk Show" - für sie muss nun also einmal mehr ein neuer Talk-Partner gesucht werden.

"Besondere und intensive Zusammenarbeit"

© NDR/Markus Krúger Andreas Gerling

Unklar ist indes, welche Aufgaben auf Jörg Pilawa in Sat.1 warten werden. Laut "Bild" soll er bereits im Frühjahr ein neues Format für den Privatsender moderieren. Dazu werde er übers Jahr verteilt unterschiedliche Formate präsentieren. Er selbst bringt übrigens eine Sat.1-Vergangenheit mit, moderierte für den Sender in den 90er Jahren unter anderem "ran" sowie einen Dailytalk und legte ab 2001 mit "Die Quiz Show" den Grundstein für sein Quiz-Image, das er bis zuletzt mit diversen Rateshows pflegte.