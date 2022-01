Wie schon 2020 und 2021 startet RTL seine Tanzshow "Let's Dance" auch in diesem Jahr im Laufe des Februars. Wenige Stunden vor dem Beginn der neuen ProSieben-Tanzsendung "The Masked Dancer" hat RTL den 18. Februar als Starttag für die nunmehr 15. "Let's Dance"-Staffel kommuniziert; und zudem auch gleich erste Teilnehmerinnen und Teilnehmer genannt. Auffallend: Auch in diesem Jahr mischen wieder mehrere Soap-Stars mit. In den Jahren zuvor schwangen bei "Let's Dance" unter anderem schon die der Daily "GZSZ" angehörenden Ulrike Frank und Valentina Pahde die Tanzbeine, auch Tijan Njie ("Alles was zählt") war schon mit dabei.

Die beiden zurückliegenden Staffeln von "Let's Dance" bescherten RTL im Schnitt jeweils über 20 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, was das Format für den Sender zu einem der derzeit größten Unterhaltungserfolge macht. Das 2021 gesendete Finale der Staffel kam sogar auf etwas mehr als 27 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.