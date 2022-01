Der US-Schauspieler Bob Saget ist tot, nach Angaben der Polizei ist Florida sei die Leiche des Schauspielers am Sonntag in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen fand die Polizei keine Spuren eines möglichen Verbrechens im Zimmer, auch Drogen wurden keine gefunden. Über die genaue Todesursache gibt es allerdings noch keine Informationen, Saget wurde nur 65 Jahre alt.

Bob Saget wurde durch die Sitcom "Full House" einem weltweiten Publikum bekannt. In der Serie spielte er den alleinerziehenden Familienvater Danny Tanner, der sich nach dem Unfalltod seiner Frau um die Kinder kümmert. Das macht er aber nicht ganz allein, sondern erhält Hilfe von seinem Schwager Jesse (John Stamos) und seinem besten Freund Joey (Dave Coulier). Die Serie lief zwischen 1987 und 1995 beim US-Sender ABC, auch in der von Netflix produzierten Nachfolgeserie "Fuller House" war Saget zu sehen.

Saget machte sich aber nicht nur mit "Full House" einen Namen. Von 1989 bis 1997 war er zudem Moderator von "America’s Funniest Home Videos", in der Sitcom "How I Met Your Mother" agierte er außerdem als die Stimme des alten Ted Mosby. 2020 nahm er außerdem an der US-Ausgabe von "The Masked Singer" teil.

Der Schauspieler war aber auch Stand-Up-Comedian und als solcher zuletzt auf Tour in den Vereinigten Staaten. Seinen letzten Auftritt hatte er am Samstag, also einen Tag vor seinem Tod. In der Nacht auf Sonntag hatte sich Saget noch in den sozialen Netzwerken an seiner Fans gewandt. In dem Posting erklärte er, dass er den Auftritt in Jacksonville geliebt habe. "Tolles Publikum und viel positive Energie", schrieb er. Und weiter: "Ich finde meine neue Stimme und liebe jeden Moment davon. Wir sehen uns in zwei Wochen." Ende Januar wären die nächsten Termine der Tour gewesen, die noch bis Juni gegangen wäre.