Am 21. Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und in den vergangenen Tagen bzw. Wochen waren schon einige Namen von teilnehmenden Promis durchgesickert. Nun hat RTL alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten bekanntgegeben. Bei den Männern ziehen neben Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlovic, die schon seit langer Zeit als Kandidaten feststehen, auch der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler Eric Stehfest, die Bodyguard-Legende Peter Althof sowie der "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger in den südafrikanischen Busch.

Und auch der weibliche Teil des "IBES"-Casts weist eine hohe Dichte an Reality-Sternchen auf. Mit dabei sind etwa Christin Okpara ("Are You The One?"), Linda Nobat ("Bachelor"), Tara Tabitha ("Ex on the Beach") sowie "Teppichluder" Janina Youssefian. Darüber hinaus nehmen auch die beiden Schauspielerinnen Tina Ruland und Anouschka Renzi an der neuen Dschungel-Staffel teil.

Moderiert wird der diesjährige Dschungel erneut von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, sie melden sich insgesamt 17 Mal live aus Südafrika. Wegen der neuen Location, in Australien war ein Dreh wegen Corona nicht möglich, werden sich neben den Zuschauerinnen und Zuschauern auch die Macher auf Veränderungen einstellen müssen. Denn im Gegensatz zu Australien gibt es zwischen Deutschland und Südafrika nur einen sehr geringen Zeitunterschied. In jedem Fall mit dabei in der neuen Staffel ist auch wieder Dr. Bob.

Die fehlende Zeitverschiebung bezeichnete RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner kurz vor Weihnachten im DWDL.de-Interview bereits als größte Herausforderung für die Umsetzung der neuen Staffel. "Daraus ergeben sich einige Veränderungen in den Arbeitsabläufen – Sonja und Daniel werden beispielsweise im Dunkeln moderieren", so Küttner. Im Anschluss an die jeweiligen Liveshows wird bei RTL auch der Aftershow-Talk "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zu sehen sein, moderiert wird diese Sendung von Angela Finger-Erben und Olivia Jones.