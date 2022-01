RTL hat unter dem Titel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" ein neues Format angekündigt, in dem ehemalige Promipaare im Mittelpunkt stehen. Acht dieser Paare ziehen in eine Villa und schauen dann, ob die Zeit bereits alle Wunden geheilt hat. In der Show müssten die Promipaare "alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können", heißt es von RTL.

Doch in dem Reality-Format wird es wohl auch hoch hergehen. So kündigt der Sender an, dass in der Sendung zwischen den Paaren "alles auf den Tisch" kommen soll. "Offene Rechnungen werden beglichen und alte Gefühle – jeglicher Art – wieder hochgeholt." Am Ende geht’s für die Gewinner um bis zu 100.000 Euro Siegprämie. Wer die erhält, entscheiden aber nicht nur Spiele. So ist es für die Promis auch wichtig, in der Gunst ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner möglichst hoch zu stehen, um die Villa nicht zu verlassen.

Gleich acht Folgen von "Prominent getrennt" hat Seapoint für RTL produziert. Diese Ausgaben sind ab dem 22. Februar immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Jeweils eine Woche vorher gibt’s die neueste Folge schon bei RTL+ zum Abruf. Details zum Cast hat RTL derweil noch nicht veröffentlicht.