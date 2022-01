Nachdem Stephan Schäfer und Matthias Dang am Dienstag noch Antworten schuldig blieben, wie die Führung des neuen RTL Deutschland nach der Zusammenführung mit Gruner + Jahr aussehen wird, wurden diese nun am Mittwochmorgen nachgeliefert. Der Geschäftsführung gehören neben den beiden Co-CEOs auch Oliver Radtke (bislang COO von Gruner + Jahr) und Finanzchef Alexander Glatz an. Julia Reuter, die erst im Frühjahr 2019 als Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur zu RTL stieß und derzeit die einzige Frau in der Geschäftsführung ist, wird das Unternehmen zum 30. April nach drei Jahren wieder verlassen - auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Ihre bisherigen Aufgaben werden auf die anderen Geschäftsführer verteilt: Matthias Dang kümmert sich künftig um Strategie, Personal und Kultur fällt in die Verantwortung von Oliver Radtke.

Spannend wird's dann eine Ebene tiefer: Henning Tewes, bislang schon RTL-Chef von Co-Geschäftsleiter von RTL+, erhält künftig die Verantwortung für TV-Geschäft aller Sender und wird alle Inhalte im Bereich Entertainment, die Produktionseinheit RTL Studios und den Programmeinkauf leiten. Den weiteren Ausbau von RTL+, das im zweiten Quartal zum umfassenden Abo für alle Gattungen ausgebaut werden soll, werden gleichberechtigt Eva Messerschmidt und Henning Nieslony verantworten - wobei Henning Tewes auch weiterhin Co-Geschäftsleiter von RTL+ bleibt. Sie sollen dabei eng mit Karin Immenroth zusammenarbeiten, die den Bereich Data führt, sowie mit Christina Dohmann, die die Verantwortung für den Endkunden-Vertrieb übernimmt. Diese beiden Bereiche arbeiten über das Streaming hinaus aber auch für alle anderen Mediengattungen.

Alle journalistischen Inhalte von Bewegtbild über Digital und Audio bis Print sowie der Nachrichtensender ntv werden zukünftig von Stephan Schmitter verantwortet, der weiterhin zudem auch für RTL Radio Deutschland als Unternehmenseinheit zuständig bleibt. Die Verantwortung für die Print- und Digitalgeschäfte wird Bernd Hellermann übertragen, dem bisherigen Digital-Chef von Gruner + Jahr, der seit Herbst gemeinsam mit Jan Peter Lacher auch das "Transformation Office" leitet, das die Zusammenführung der beiden Unternehmen organisiert. Lacher soll sich künftig zudem um "die plattformübergreifende Orchestrierung aller Inhalte von RTL Deutschland" kümmern. Auf Vermarktungsseite macht Matthias Dang Frank Vogel zum weiteren Geschäftsführer der Ad Alliance. Der G+J-Vermarktungschef gehörte der Geschäftsleitung auch bislang schon an.

Der Kommunikations-Bereich wird künftig von Frank Thomsen geleitet, der bislang für Gruner + Jahr sprach. Die Distribution und die Plattformgeschäfte liegen in Zukunft in der Verantwortung von Andre Prahl. Die Lizenz- und Merchandisinggeschäfte leitet künftig Thorsten Braun zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer von Super RTL. Die Verantwortung für das Marketing liegt bei Julian Weiss. Den Bereich Medienpolitik und Jugendschutz leitet Claus Grewenig. Martin Hoberg verantwortet Strategie und Sustainability. Für die Corporate IT und Governance zeichnet Frank Penning verantwortlich.

Mirijam Trunk, bislang Geschäftsführerin der Audio Alliance, übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs für crossmediale Projekte und Partnerschaften - und ist damit ganz zentral dafür verantwortlich, dass die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr tatsächlich das Wachstum bringt, das man sich von einer engen Zusammenarbeit über Gattungsgrenzen hinweg erhofft. Insgesamt sieht man Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro, die zum größten Teil keine Einsparungen sein sollen, sondern auch Wachstum entstehen sollen.

© RTL

Die nun vorgestellte Struktur ist nicht sofort gültig, nun steht erstmal der Organisationsumbau an. Im Lauf des zweiten Quartals soll das Team dann in der jetzt verkündeten Form an den Start gehen. Bis dahin dürfte es wohl noch eine ganze Reihe hochrangiger Abgänge derjenigen geben, die sich in dieser Struktur nun nicht mit einem Posten wiederfinden.

Matthias Dang und Stephan Schäfer erläutern: "Wir wollen RTL+ zum größten digitalen Entertainmentangebot entwickeln, im linearen Fernsehen unsere marktführende Position ausbauen und mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus neue Erlöspotenziale erschließen – beschleunigt durch die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr. Entlang dieser strategischen Prioritäten haben wir ein starkes Führungsteam benannt. Jede und jeder von ihnen hat in den vergangenen Jahren Führungsstärke und ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungswillen bewiesen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit diesem Team, ehrlicher Arbeit und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen bauen wir das Medienhaus der Zukunft – das führende Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen."