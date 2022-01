am 13.01.2022 - 10:35 Uhr

ProSieben hat einen Sendetermin für seine neue Primetimeshow mit Moderator Matthias Opdenhövel gefunden. Nachdem dieser schon im Herbst 2021 am Samstagabend mit "The Masked Singer" zu sehen war, übernimmt er diesen Sendeplatz im Februar erneut. Dann präsentiert er "Die Stapelshow", die erstmals am 12. Februar 2022 zur besten Sendezeit über die Bildschirme flimmert. Hochstaplerinnen und Hochstapler sollen darin bis zu 100.000 Euro gewinnen können.

Gestapelt wird in der Sendung von Redseven Entertainment alles, was man sich vorstellen kann. In einer Sendermitteilung von ProSieben werden Briketts, Sektflaschen, Seifenblasen, Couchtische, Cornflakes und weitere Gegenstände genannt. Und es wird auch gezockt, weil Opdenhövel als Moderator mit Geld dazu animieren soll, noch etwas höher zu stapeln.

Insgesamt sind vier Episoden von "Die Stapelshow" geplant – das Staffelfinale ist demnach also Anfang März im ProSieben-Programm zu sehen. Dass gleich vier Samstage im Spätwinter belegt sind, dürfte auch der Grund sein, warum ProSieben schon Ende Januar die zweite "Schlag den Star"-Show dieses Jahres ausstrahlt. Nach dem Auftakt am zurückliegenden Wochenende ist die nächste Ausgabe schon für den 29. Januar geplant. Sowohl 2020 als auch 2021 beauftragte ProSieben jeweils acht Ausgaben der Show.

Host Matthias Opdenhövel, einst "Schlag den Raab"-Moderator, hat derweil viel zu tun. Den Januar über moderiert er immer donnerstags live "The Masked Dancer", im Februar kehrt er nicht nur als "Stapelshow"-Gastgeber zurück, sondern auch mit seinem Magazin "Zervakis & Opdenhövel" – und im Frühjahr steht dann eine weitere und wieder sechs Ausgaben umfassende Staffel von "The Masked Singer" an, durch die Opdenhövel führt.