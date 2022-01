Ein Revival in Serienform hat "Star Trek" in den zurückliegenden Jahren erlebt – mit "Star Trek: Discovery" (hierzulande bisher bei Netflix, aktuell bei PlutoTV) und "Star Trek: Picard" sowie "Star Trek: Lower Decks" (beide Prime Video) sind gleich mehrere neue Formate gestartet. Für junge Menschen gibt es in den USA "Star Trek: Prodigy", eine animierte Serie zu sehen, und weitere sind bereits in Planung. Nun schafft es eine dieser neuen Serien ins deutsche Free-TV – etwas überraschend zu einem Sender, der nach Jahren der Pause offenbar wieder Gefallen am Genre Sci-Fi gefunden hat. RTLzwei zeigte früher schon Serien wie "Stargate" oder "Battlestar Galactica".

Im Februar räumt der Sender nun ein Wochenende frei, um die komplette erste "Star Trek: Picard"-Staffel zu senden. Los geht es am Freitag, 18. Februar 2022 zur besten Sendezeit mit den ersten vier Episoden. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag stehen jeweils ab 20.15 Uhr je drei weitere Ausgaben der Serie an. Sir Patrick Stewart kehrt in der Serie in seiner Rolle als Jean-Luc Picard zurück. Diese verkörperte er schon in den 80ern und 90ern in insgesamt sieben Staffeln von "Star Trek – Das nächste Jahrhundert". Die neue Serie schlägt nun quasi ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Die neuen Folgen thematisieren Picards Versuche, eine romulanische Sekte von der Vernichtung von Androiden abzuhalten.

Im Februar 2022 soll übrigens auch die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" anlaufen; im Mutterland debütiert sie beim Streamingdienst Paramount+, der im Laufe des Jahres 2022 auch in Deutschland startet. In Deutschland wird sie bei Prime Video erwartet. Für 2023 ist bereits eine dritte Staffel der Serie offiziell bestätigt.