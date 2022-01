RTL hält auch in näherer Zukunft am Plan fest, seine sonntäglichen Vorabendsendungen, wie aktuell "Master of Sweets", schon um 17:30 Uhr zu starten, dann für "RTL Aktuell" um 18:45 Uhr zu unterbrechen und sie um 19:05 Uhr mit einem zweiten Teil fortzusetzen. In dieser Form programmiert der Sender ab Anfang Februar nämlich auch eine neue Sendung von und mit Martin Rütter. In "Die Unvermittelbaren" sollen Hunde ein Zuhause finden, die kaum mehr eine Chance haben. In der am 6. Februar gesendeten Premiere des Formats geht es etwa um Hunde-Paar Sophie und Amik, die nur zusammen vermittelt werden.

"In Zeiten, in denen zweifelhafte Welpenhändler Milliardengeschäfte machen, quellen die Tierheime über. Manche dieser Hunde haben keine Zukunft. Sie verbringen ihr Dasein lebenslänglich hinter Gittern und sind meistens Opfer", sagt Martin Rütter und ergänzt: "Opfer unglücklicher Umstände, körperlicher Gebrechen oder Opfer von Gewalt und Misshandlungen. Genau das ist es, was mich schon immer angetrieben hat, sich für Tierheimhunde einzusetzen und ihnen die Chance auf ein neues Leben zu geben." Mina TV produziert den Neustart.

Eine neue Folge von "Team Wallraff" hat RTL unterdessen für den 10. Februar um 20:15 Uhr angekündigt. Das Format wird erneut donnerstags ausgestrahlt. Einst immer montags zu sehen, wanderte die Reportage-Reihe im Spätsommer 2021 mit einer Ausgabe über Amazon erstmals auf den neuen Sendetag; und bescherte RTL damals auf Anhieb gute knapp 16 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Am 11. Februar bekommt zudem die Spielshow "Murmel Mania" ein Lead-Out, das sich mit den "besten Spielshows" befasst. "Lachen, zittern, jubeln" will an jenem Freitag ab 22:15 Uhr die nach RTL-Angaben lustigsten, spannendsten und vor allem verrücktesten Formate der Welt vorstellen - vom nervenaufreibenden "Domino Day" bis hin zu den skurrilsten Spielshows Südamerikas.