Obwohl die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erst in einer Woche beginnt, gibt es schon jetzt die erste Planänderung: Die durch Shows wie "Are You The One?" und "#CoupleChallenge" in Reality-Fachkreisen bekannt gewordene Christin Okpara wird nun doch nicht ins Camp einziehen. Das hat RTL am Donnerstag bestätigt.

"Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären sind", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. "Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen." Die Begründung ist insofern bemerkenswert, weil nach Angaben des Senders eine Impfung generell keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 15. Dschungel-Staffel ist. Ein negativer PCR-Test und die vorgeschriebene Quarantäne seien ausreichend.

Immerhin: Ersatz für die 25-Jährige gibt es - und zwar durchaus prominenten. Anstelle von Christin Okpara soll nun Jasmin Herren bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein. Sie war ohnehin bereits als Ersatzkandidatin mit nach Südafrika geflogen. Ihr im vergangenen Jahr verstorbener Ehemann Willi Herren hatte 2004 ebenfalls schon an der RTL-Show teilgenommen.

Corona-Wirbel auch am RTLzwei-Set

Mit kurzfristigen personellen Veränderungen muss sich derweil auch RTLzwei auseinandersetzen. In Kürze sollen in Thailand die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" starten, in der Iris Klein - die ebenfalls Dschungelcamp-erprobte Mutter von Daniela Katzenberger - dabei sein sollte. Ein positiver Corona-Test hat die Teilnahme nun jedoch kurzerhand verhindert. "Ich bin zweimal geimpft und geboostert, das ist gerade echt frustrierend", sagte Klein zu "Bild". Zum Glück geht es mir aber gut und ich habe keine Symptome." Sie habe sich auf die Teilnahme gefreut. "Ich wollte doch auch innerhalb unserer Familie und vor allem Lucas, der ja beim Dschungelcamp teilnimmt, zeigen, dass ich den Titel nach Hause hole und die Gewinnerin in unserer Familie bin."

Gegenüber "Bild" äußerte sich auch RTLzwei-Unterhaltungschefin Show Fraser. "Der Ausfall von Iris Klein als Kandidatin stellt unsere Produktion vor Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber wir sind zuversichtlich. Vor allem wünschen wir Iris eine schnelle gute Besserung und einen milden Verlauf", sagte sie.