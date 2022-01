Schon für drei Filme stand Tim Allen als "Santa Clause" vor der Kamera, nun wird er ein weiteres Mal in die weihnachtliche Rolle schlüpfen - und zwar für den Streamingdienst Disney+, der unter dem Arbeitstitel "The Santa Clause" eine neue Miniserie angekündigt hat. Allen selbst wird darin nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Executive Producer fungieren. Beginnen soll die Produktion von 20th Television im März in Los Angeles.

In der neuen Serie steht Scott Calvin (Tim Allen) kurz vor seinem 65. Geburtstag und erkennt, dass er nicht für immer der Weihnachtsmann sein kann - auch, weil er eine Familie hat, die von einem Leben in der normalen Welt profitieren könnte, insbesondere seine beiden Kinder, die am Pol aufgewachsen sind. Mit vielen Elfen, Kindern und Familienmitgliedern macht sich Scott auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz-Weihnachtsmann, während er seine Familie auf ein neues Abenteuer in einem Leben südlich des Pols vorbereitet.

Jack Burditt ("30 Rock", "Modern Family", "Frasier", "Unbreakable Kimmy Schmidt") ist der ausführende Produzent und Showrunner, daneben werden auch Kevin Hench ("Last Man Standing"), Richard Baker und Rick Messina werden als ausführende Produzenten fungieren.

Bekannt wurde Tim Allen einst durch den Sitcom-Hit "Hör mal, wer da hämmert", in der er die Rolle des Heimwerkerkönigs Tim Taylor verkörperte. Darüber hinaus stand er auch für neun Staffeln der Comedyserie "Last Man Standing" vor der Kamera und war in zahlreichen Spielfilmen zu sehen. Als Stellvertreter des Weihnachtsmannes war Allen erstmals 1994 in "The Santa Clause" zu sehen, zwei weitere Filme der Reihe folgten in den Jahren 2002 und 2006.