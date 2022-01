am 16.01.2022 - 09:45 Uhr

"Ich höre ein klares Stopp", musste Lottofee Miriam Hannah am Samstagabend bei der im Internet live übertragenen Ziehung der Lotto-Zahlen direkt zu Beginn der Sendung sagen. Einen Augenblick zuvor hatte sie noch freudig in die Kamera gesagt, dass es sich bei der Ziehung um eine "45-Millionen-Euro-Sause" handeln werde. Doch auf eine solche Sause hatte offenbar die Trommel keine Lust. Nachdem die Kamera eingefangen hatte, wie alle 49 Kugeln in die Trommel gefallen waren, begann diese nicht wie geplant, sich zu drehen.

Was passiert sei, könne man sich nicht erklären, hieß es dann im Studio – abgeklärt wurde binnen weniger Momente, dass man auf das im Studio für solche Fälle schon parat stehende "Ersatzgerät" ausgewichen werde. Doch dieses Ausweichmanöver war umständlicher als es klingen mag. Denn das Ersatzgerät musste während der Livesendung neu mit Kugeln bestückt werden.

© Screenshot Lottofee Miriam Hannah (l.) kommentiert, wie eine Mitarbeitern die Ersatztrommel mit den Lottokugeln befüllt.

Eine Mitarbeiterin von Lotto setzte somit Kugel für Kugel ein. "Das kann immer mal passieren. Es sind ja nur Maschinen, da steckt man nicht drin", versuchte Lottofee Miriam Hannah die Zeit zu überbrücken. Insgesamt dauerte dieser Aufbau rund zwei Minuten lang. "Nicht hetzen. Wir haben Zeit. Das ist ein toller Moment, weil man sehen kann, wie es hier hinter den Kulissen zugeht", motivierte Hannah die Crew im Studio.

Mit rund vier Minuten Verspätung ging die Ziehung der Lotto-Zahlen dann los. Wer sich über die gezogenen Ziffern nur im Ersten informiert, der bekam von der technischen Panne übrigens nicht mit. Die Ziehung wird im Ersten aus Zeitgründen selbst nicht mehr gezeigt. Rund zwei Minuten Sendezeit stehen kurz vor der "Tagesschau" zur Verfügung – die Infotafeln über die Glückszahlen wurden am Samstag im Ersten von 4,35 Millionen Menschen gesehen. Da kann der Internet-Stream nicht mithalten. Das Pannen-Video, das auf YouTube von Lotto zur Verfügung gestellt wird, erreichte bis Sonntagvormittag nur etwas mehr als 10.000 Abrufe.