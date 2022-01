Ab dem 25. Februar zeigt TLC immer freitags um 21:15 Uhr die Mystery-Doku-Reihe "Nightwatch - Jenseits der Angst". Nina Herzenberg, die angibt, spirituelles Medium zu sein und sich mit Verstorbenen verbinden zu können, begibt sich gemeinsam mit dem Jenseitsforscher Markus Menzel auf die Reise, um an "Spukorten" im deutschsprachigen Raum übersinnliche Aktivitäten aufzuspüren. Dabei sollen "Triggerobjekte" und andere technische Geräte, mit denen Menzel die Orte untersucht, paranormale Aktivitäten sicht- oder hörbar machen.

In vier der acht Folgen werde die beiden obendrein noch von Promis begleitet, die mal mehr, mal weniger an übersinnliche Phänomene glauben. Zum Auftakt am 25. Februar sind Thorsten Legat und desen Ehefrau in die Schweiz auf Schloss Neu-Bechtenburg. Dort erlebe der eigentlich skeptische Legat durch "Stimmen aus dem Jenseits, paranormale Ereignisse und einen plötzlichen Kontakt in die Welt der Verstorbenen". In weiteren Folgen sind Daniela Büchner, Chris Töpperwien und Sara Kulka mit von der Partie. Sprecher aus dem Off ist Sky Du Mont.

Produziert wird „Nightwatch – Jenseits der Angst“ im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Claudia Smykalla, Executive Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Odeon Entertainment Productions GmbH für das Format verantwortlich.