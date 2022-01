Mit im Schnitt etwas mehr als elf, in der Spitze aber über 13 Prozent Marktanteil, lief die erste und aus sechs Episoden bestehende Staffel von "Date or Drop" für RTL offenbar recht zufrieden stellend. Ausgestrahlt wurde sie am Spätabend im Herbst 2021. Eine zweite Staffel soll nun ganz offenbar schon im kommenden Frühjahr den Weg ins Programm des Senders finden – und erneut aus sechs Episoden bestehen.

Derzeit können für die Mitte Februar an drei aufeinanderfolgenden Tagen angesetzten Aufzeichnungen Tickets für einen Platz im Publikum erworben werden. Die Aufzeichnungen finden unter Einhaltung der so genannten 2G+-Regeln statt – neben Impfung oder Genesung muss also ein negativer Corona-Schnelltest absolviert werden, um Zugang zum MMC-Studio in Köln zu erhalten. Die erste Staffel wurde noch ohne Studiopublikum umgesetzt.

Moderiert wird auch die zweite Staffel des Kuppelformats von Sophia Thomalla. In "Date or Drop" haben pro Show zwei Singles, auch Picker genannt, nacheinander die Chance, in vier Spielrunden aus jeweils zwölf Dates den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin auszusuchen. Jedoch: Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Wer durchfällt, fällt wirklich durch: Nämlich durch eine sich per Knopfdruck öffnende Falltür. Doch dann gibt es noch einen weiteren ungewöhnlichen Twist: Denn der Spieß wird umgedreht. Die Plätze werden getauscht und die allerletzte Entscheidung trifft das ausgewählte Date. So ist es möglich, dass der eigentliche Picker letztlich noch selbst durch die Falltür fällt. "Date or Drop" ist eine Sendung aus dem Hause Tower Productions.