RTL hat für den Dienstagabend eine um zehn Minuten verlängere Ausgabe von "RTL Direkt" angekündigt. Grund dafür ist der Besuch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der sich den Fragen von Moderatorin Pinar Atalay stellen wird, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätige.

Demnach werde sich die Sendung ab 22:15 Uhr monothematisch um Corona drehen. Geplant ist, dass Lauterbach in der halbstündigen Ausgabe auch die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten wird. Daneben sind mehrere Einspielfilme geplant, etwa zur aktuellen Corona-Lage, zur Impfpflicht und zum Ausblick auf die kommenden Monate. Auch weitere Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen. Durch die Verlängerung wird das Magazin "Extra" erst um 22:45 Uhr beginnen.

In den vergangenen Wochen sind die Quoten von "RTL Direkt", das montags bis donnerstags in Konkurrenz zu den "Tagesthemen" läuft, spürbar gestiegen - wenngleich sie deulich schwanken. Den Bestwert markierte das Nachrichtenmagazin in der ersten Januar-Woche, als in der Unterbrechung von "Wer wird Millionär?" durchschnittlich knapp 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt wurden.

Im Schnitt schalteten in der ersten Januar-Hälfte bislang rund zweieinhalb Millionen Menschen ein, in der Zielgruppe liegt der Marktanteil bei fast zwölf Prozent. In den ersten Wochen hatte "RTL Direkt" hingegen zumeist noch einstellige Werte verzeichnet.