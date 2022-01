am 17.01.2022 - 14:42 Uhr

Die Produktionsfirma Labo M ("Deutschland 3000", "Terra Xplore", "Der Raum mit Eva Schulz") hat Nicolas de Leval Jezierski bereits zum Jahreswechsel zum Creative Director gemacht, das hat das Unternehmen nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Designer kommt von der RTL-Group-Tochter We Are Era, wo er bis Ende des vergangenen Jahres als Leitender Art Director gearbeitet hat.

Bei Labo M verantwortet Nicolas de Leval Jezierski ab sofort den kompletten visuell-kreativen Output. Schon 2021 arbeitete er freiberuflich für das Unternehmen, für die Pilotfolgen von "Der Raum mit Eva Schulz" verantwortete de Leval Jezierski Motion Design, Look und Branding. Noch tiefer wird der neue Creative Director in die Entwicklung eines neuen Investigativ-Formats für YouTube und die ARD-Mediathek involviert sein. Neben der visuellen Gestaltung werden nach Angaben des Unternehmens auch Aspekte der Community-Ausrichtung und des Storytellings in seinen Aufgabenbereich fallen.

Einen ersten Eindruck von der neuen kreativen Handschrift von Labo M gibt es bereits auf der überarbeiteten Webseite der Produktionsfirma zu sehen. "Formate für eine neue Zeit" ist dort das Motto. Nicolas de Leval Jezierski gründete vor seiner Zeit bei Labo M gemeinsam mit Tom Elstner die Zoo Agency, war federführend bei der Konzeptentwicklung des vielfach ausgezeichneten Formats "Jäger & Sammler" beteiligt und hat das Design sowie die Art Direction etlicher Projekte für Plattformen wie Netflix, Funk und das ZDF entwickelt. "Ich finde, spannender Qualitätsjournalismus hat auch eine spannende Gestaltung und Strategie verdient, jedes Format und jedes Publikum seine ganz eigene. Das sieht Labo M glücklicherweise genauso", sagt der Creative Director.