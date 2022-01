© DAZN James Rushton

Dass mit Segev nun ein Mann mit besonderer Expertise abseits des klassischen TV-Business den Inhalte-Mann Rushton von der Spitze verdrängt, ist ein klares Zeichen. In den wesentlichen Kernmärkten Europas hat DAZN binnen weniger Jahre für beachtliches Geld beachtliche Rechte erworben – jüngst etwa die Mehrheit und die wichtigsten Spiele der italienischen Serie A im lokalen Markt oder eine Vielzahl an Spielen der La Liga in Spanien. In Deutschland laufen die meisten Champions-League-Spiele und über 100 Bundesliga-Matches pro Spielzeit beim Sportstreamer. Hinzu kommen sich verdichtende Gerüchte, dass DAZN kurz vor der Übernahme von BT Sport in England ist - und somit dann auch auf der Insel nationalen Fußball und die Königsklasse zeigen kann. Dafür greift DAZN sehr tief in die Taschen – und muss sich Nachfragen nach der Refinanzierbarkeit gefallen lassen. Ganz offenbar soll diese mit dem Erschließen neuer Geschäftsfelder gelingen. Noch für 2022 kündigt DAZN seinen Nutzerinnen und Nutzern daher ein noch "intensiveres, interaktiveres Erlebnis" an.

Dazu passt auch, dass nach rund vier Jahren als Chief Financial Officer Stuart Epstein im Unternehmen abgelöst wird. Im ersten Halbjahr 2022 soll er sich noch als Mitglied des DAZN-Vorstand um einen reibungslosen und effektiven Übergang kümmern. Denn neuer Finanzchef von DAZN wird Darren Waterman. Waterman kommt von Amazon Prime Video, wo er zuletzt das dortige Finanzteam leitete. "Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, so hochkarätige Persönlichkeiten zu gewinnen, ist ein Beweis für die Stärke unseres Unternehmens und unsere Zukunft", erklärte Kevin Mayer. Für DAZN in der DACH-Region bleibt unverändert Thomas de Buhr verantwortlich.