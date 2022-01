Umbau beim Springer-Nachrichtendienst Upday: Michal Wodzinski, bisher Chefredakteur von Upday Polen, ist nun als Chefredakteur übergreifend verantwortlich für die journalistischen Produkte und Angebote von Upday. Die Position wurde neu geschaffen. Wodzinski soll nicht nur die verschiedenen Upday-Standorte koordinieren, sondern auch die journalistische Ausrichtung maßgeblich verantworten und zudem zur Weiterentwicklung von Upday beitragen.

Wodzinski leitet ein Team von acht Chefredakteuren in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Schweden und Spanien und ist darüber hinaus verantwortlich für die Teams, die Upday in Osteuropa kuratieren. Zudem wird in den Verantwortungsbereich des neuen, übergreifenden Chefredakteurs auch ein neues Team für eine Testphase von Upday in den USA fallen. Dieser Test wird von Mitte Februar bis Mitte April laufen und sich auf den Staat New York konzentrieren. Sechs Redakteure werden dann den Top-News-Stream kuratieren, der sowohl allgemeine Nachrichten als auch lokale Nachrichten aus der Region umfasst. Der Test wird auf iOS beschränkt sein.

Upday-CEO Thomas Hirsch sagt: "Unsere tägliche Arbeit konzentriert sich darauf, den Nutzern genau die Nachrichten zu anzuzeigen, die für sie wichtig sind. Unsere TopNews werden sorgfältig kuratiert und von erfahrenen Journalisten produziert, um sicherzustellen, dass sie sowohl faktisch richtig als auch relevant sind. Deshalb investieren wir kontinuierlich in die journalistische Qualität von Upday. Ich freue mich sehr, dass wir mit Michal einen erfahrenen und talentierten Chefredakteur aus unseren eigenen Reihen gefunden haben. Er wird sicherstellen, dass alle unsere Ausgaben weiterhin höchsten journalistischen Ansprüchen gerecht werden und unsere journalistischen Produkte weiterentwickeln."