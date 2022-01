Vodafone und Sky haben sich auf eine ungewöhnliche Kooperation verständigt, denn erstmals wird ein einzelner Sky-Sender Teil eines Abo-Pakets außerhalb der Sky-Welt. Konkret geht es um den Sender Sky One, der ab sofort in HD-Qualität Teil des Pay-TV-Pakets Vodafone Premium ist. Bislang Sky One HD ausschließlich im Entertainment-Paket von Sky enthalten gewesen. Vodafone-Bestandskunden mit Pay-TV-Paket erhalten den Sender nun automatisch freigeschaltet.

Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone: "Mit Sky One HD binden wir den Flaggschiff-Sender von Sky in unser eigenes Pay-TV-Angebot ein. Mit den Serien, Filmen, Dokumentationen und den Sky Originals der Sky Studios werten wir unser Unterhaltungsangebot massiv auf. Unsere TV-Kunden erhalten ohne Aufpreis Zugang zu hochattraktiven Produktionen und den besten Inhalten von Sky."

Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution in Deutschland und Italien bei Sky Deutschland, bezeichnete Sky One als "echtes Aushängeschild unseres Content-Portfolios". Die Aufschaltung bei Vodafone dürfte dem Sender und seinem Angebot, zu dem neben Lizenzware unter anderem eigenproduzierte Serien wie "Das Boot" oder "Der Pass" sowie die bald startende Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" gehören, zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren. Daneben sollen GigaTV-Kundinnen und -Kunden von Vodafone in Kürze auch komplette Serienstaffeln von Inhalten, die auf Sky One laufen, auf Abruf erhalten.

Das Paket Vodafone Premium ist im Tarif "GigaTV inklusive Vodafone Premium" im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit erhältlich. Regular beträgt der Preis monatlich 19,99 Euro. Optional kann das Paket für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Vodafone Premium umfasst 21 zusätzliche HD-Sender.

Die neue Vereinbarung zwischen Vodafone und Sky ist indes ein Beleg für ein Umdenken, das in der Branche stattfindet. Vor dem Hintergrund neuer Player gehen Pay-TV-Sender, Streamer und Plattformen inzwischen immer häufiger auch ungewöhnliche Partnerschaften ein - dass ein Sky-Sender in einem anderen Abo integriert ist, wäre vor einigen Jahren wohl noch undenkbar gewesen. Teil der nun bekannt gewordenen Kooperation sind außerdem gemeinsame Marketing-Aktivitäten und der Ausbau individueller Angebote für die Vodafone-Kundschaft, teilten beide Unternehmen mit.