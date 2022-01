am 17.01.2022 - 17:36 Uhr

Auf der Suche nach dem eigenen Glück, nach Liebe und Beständigkeit in einer modernen und unbeständigen Welt sind die Figuren im kommenden Sky Original aus Deutschland, das im März bei Sky Atlantic, Sky Ticket und Sky Q startet: "Funeral for a Dog", basierend auf dem Debütroman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger wird vom Pay-TV-Anbieter als "berührendes und episches Drama über Liebe und Verlust und die Hoffnungen und Träume einer Generation" beschrieben. Die acht Episoden, die Sky ab dem 17. März zur Verfügung stellt, sind in gleich mehreren Ländern entstanden.

Die von "4 Blocks" und "Para" bekannten Autoren Hanno Hackford und Bob Konrad haben die Bücher zum neuen Sky Original zusammen mit Thomas Pletzinger geschrieben. David Dietl ("Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht") führten Regie. Flare Entertainment (Produzenten: Martin Heisler und Eva Kemme) hat die Serie für Sky umgesetzt. Auf Senderseite haben Marcus Ammon (inzwischen für die Bavaria tätig), Frank Jastfelder, Andreas Perzl und Markus Golisano mitgemischt. Für Sky Studios war Jason Simms beteiligt.