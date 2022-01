am 17.01.2022 - 18:26 Uhr

Das Oberlandesgericht Hamburg hat im Rechtsstreit zwischen dem "Spiegel" und dem ehemaligen Chefredakteur des Boulevardblattes "Bild", Julian Reichelt, pro "Spiegel" entschieden. Konkret geht um die "Spiegel"-Berichterstattung um Reichelt, die im März vergangenen Jahres begann und mögliche Verfehlungen des Journalisten gegenüber Frauen thematisierte. Reichelt wurde damals für einige Woche freigestellt, dann aber wieder zurückgeholt. Jener Artikel ("Vögeln, fördern, feuern"), der vom Verlag im November 2021 aus dem Internet genommen werden musste, ist vom "Spiegel" am Montag wieder verfügbar gemacht worden – die Entscheidung der Redaktion fußt auf dem Urteil des OLG Hamburg. Dabei hat das Gericht aktuell gar nicht darüber entschieden, ob diese Berichterstattung für sich genommen in dieser Form rechtmäßig ist oder nicht.

Die fragliche Online-Berichterstattung sei nicht mehr – auch nicht im Kern – dieselbe Berichterstattung, die den Anlass für die Verbotsverfügung gegeben habe, urteilte nun das OLG. Schließlich habe das Landgericht in seiner Verbotsverfügung von vor rund zwei Monaten maßgeblich darauf abgestellt, dass der Standpunkt des Betroffenen nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. In diesem wesentlichen Punkt weiche die inzwischen ergänzte Online-Berichterstattung maßgeblich ab, wertete das OLG. Somit sei die Kerngleichheit des Verstoßes zu verneinen, heißt es im Juristendeutsch. Anders gesagt: Der "Spiegel" hat die Berichterstattung um die Sicht des ehemaligen "Bild"-Chefredakteurs ergänzt und damit so erweitert, dass die Verfügung von Reichelt nicht mehr gelte.

Deshalb hat das OLG den Ordnungsgeldbeschluss aufgehoben. Dr. Marc-Oliver Srocke, der den "Spiegel" vertrat, erklärte gegenüber DWDL.de: "Das OLG Hamburg hat entschieden, dass die modifizierte Fassung des Artikels 'Vögeln, fördern, feuern' nicht gegen die zuvor erlassene einstweilige Verfügung des Landgerichts verstößt. Im Sinne der Pressefreiheit wurde dabei betont, dass entsprechende gerichtliche Verbote besonders eng auszulegen sind."