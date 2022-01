Die "TV total"-Ausgabe dürfte in dieser Woche eine andere werden als gewohnt. Der Grund: Sebastian Pufpaff fällt als Moderator der ProSieben-Show aus, weil er "an Corona erkrankt" ist. Das teilte ProSieben am Dienstagnachmittag mit und erklärte zugleich: "Wir versprechen, dass wir einen fantastischen Ersatz für Mittwoch finden." Die Sendung ist damit also nicht in Gefahr.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ProSieben, dass die Comedyshow in jedem Fall stattfinden wird - wer die Moderation von "TV total" übernehmen wird, ließ der Sender jedoch offen. Gelüftet werden soll dieses Geheimnis erst mit der Ausstrahlung am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Klar ist allerdings, dass Stefan Raab, der mittlerweile als Produzent fungiert, nicht vor die Kamera treten wird. "Er hat mittwochs immer Maniküre", scherzte ProSieben via Twitter.

Gut möglich also, dass die Personalie am Mittwoch für steigende Quoten sorgen wird. Doch auch zuletzt bewegte sich "TV total" deutlich über den Normalwerten von ProSieben - in der vergangenen Woche schalteten im Schnitt knapp 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 12,9 Prozent.

Das anfängliche Interesse ist damit freilich deutlich zurückgegangen: Die erste Ausgabe der Neuauflage hatten im November noch fast drei Millionen Menschen gesehen. Damals lag der Zielgruppen-Marktanteil bei über 27 Prozent. Insgesamt acht Ausgaben von "TV total" hat Sebastian Pufpaff bislang moderiert - seine neunte dürfte frühestens nächste Woche folgen.