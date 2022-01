Mit den Wrestling-Shows "Smackdown" am Samstagabend und "Raw" am Mittwochabend erzielt der Männersender ProSieben Maxx weiterhin gute Quoten. Bald geht es an einem dritten Abend in der Woche um die Showkämpfer, denn der Spartensender wird im Laufe des Februars gleich zwei Produktionen ins Line-Up nehmen, die im Mutterland USA vom Sender A&E gezeigt wurden.

Beginnend am 10. Februar gehört der Donnerstagabend nicht mehr "Galileo 360°", sondern den Sendungen "Biography: WWE Legends" und "Die WWE-Schatzjäger". "Biography" eröffnet die Primetime dann jeweils ab 20:15 Uhr. In acht Folgen soll die Geschichte, inklusive der großen Erfolge und Niederlagen der WWE-Superstars, nachgezeichnet werden. Am ersten Abend dreht sich 105 Minuten lang alles um Randy Savage. In weiteren Episoden werden Booker T, Bret Hart oder Mick Foley portraitiert. In den USA zeigte A&E die acht Episoden zwischen April und Juni des vergangenen Jahres. Bei der Produktion handelt es sich übrigens um einen Ableger der in den Vereinigten Staaten schon in den 60er Jahren erstmals gelaufenen Reihe "Biography".

Jeweils um 22 Uhr schließt sich bei ProSieben Maxx donnerstags dann die Produktion "Die WWE-Schatzjäger" (Originaltitel: "WWE's Most Wanted Treasures") an. Stephanie McMahon und Paul Levesque machen sich in neun Folgen auf die Suche nach verschwundenen Erinnerungsstücken der Wrestling-Historie, etwa einer legendären Maske von André the Giant. Auch diese Produktion debütierte in Amerika bei A&E im zurückliegenden April. Thematisiert werden in den weiteren Episoden auch Erinnerungsstücke des Undertakers, von Ric Flair, Brutus Beefcake oder Bob Backlund. ProSieben Maxx wird donnerstags ab dem späten Abend zudem beide A&E-Formate nach ihren Erstausstrahlungen wiederholen, sodass die Wrestling-Schiene bis weit in die Nacht hinein reicht.