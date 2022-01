ViacomCBS fasst sein internationales Geschäft in immer größeren Clustern zusammen. Mark Specht, der bislang schon General Manager für Deutschland und Zentraleuropa war, steigt nunmehr zum Executive Vice President Central & Northern Europe and Asia (bei Viacom künftig CNA abgekürzt) auf. Damit erhält er nun zusätzlich auch die Verantwortung u.a. für die Benelux-Staaten, die skandinavischen Länder, Russland und die GUS-Länder sowie Asien. Er berichtet weiterhin direkt an Raffaele Annecchino, President & CEO von ViacomCBS Networks International.

Konkret als Country-Manager um die Geschäfte in Deutschland kümmert sich künftig Till Weidemüller, der zugleich auch als Chief Commercial Officer des gesamten CNA-Gebiets fungiert. Weidemüller ist seit 2013 in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Operations für den Konzern tätig. Den immer wichtiger werdenden Streaming-Bereich mit den Diensten Pluto TV und Paramount+ verantwortet künftig Sabine Anger als Senior Vice President Streaming CNA. Sie war schon für ProSiebenSat.1, Vivendi/Watchever die Warner Music Group und T-Mobile/Deutsche Telekom tätig. Sabine Anger war bereits während ihrer Zeit bei ProSiebenSat.1 Mitglied des Aufsichtsrates von Pluto TV.

Mark Specht: "Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen. Als führendes globales Medienunternehmen haben wir mit unserem Streaming-Geschäft, unseren wachsenden Studio- und Produktionskapazitäten in Europa und Asien sowie unserem starken und vitalen linearen Geschäft immense Möglichkeiten. Wir schaffen ein dynamisches Ökosystem mit großartigen, vielfältigen Teams bestehend aus fachlich wie menschlich erstklassigen Experten und Expertinnen, wie Sabine Anger, die den Streaming-Teil des Geschäfts leitet, und Till Weidemüller, der die Verantwortung für das deutsche Geschäft übernimmt."

Till Weidemüller: "Es ist mir eine Freude, mit Mark und dem neuen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um ein neues, einzigartiges und leistungsstarkes VCNI-Ökosystem von Produkten und Angeboten in mehreren Märkten in Europa und Asien aufzubauen und zu entwickeln. 2022 wird auch für unser Geschäft in Deutschland ein transformatives Jahr sein, in dem wir unseren FAST*-Dienst Pluto TV weiter ausbauen und später in diesem Jahr unseren neuen Premium-SVOD-Dienst Paramount+ einführen werden."

"Mit Angeboten wie Paramount+ und Pluto TV ist VCNI ein schlagkräftiges Medienunternehmen mit einer beeindruckenden Vielfalt an Inhalten und einer einzigartigen Kombination aus FAST*- und SVOD-Streaming-Angeboten. Ich freue mich, meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu leisten, unser Streaming-Geschäft weiter auszubauen und somit den Boden für weiteres Wachstum zu bereiten."

*falls Sie auch noch rätseln: Steht für "Free Ad-Supported Television"