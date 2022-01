am 20.01.2022 - 10:58 Uhr

Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger ist am Mittwoch in Kalifornien im Alter von 93 Jahren verstorben. Darüber berichten mehrere Medien unter Berufung auf Krügers Agentur. Plötzlich und unerwartet sei sein Tod gekommen, heißt es. In den 50er und 60er Jahren avancierte der Berliner zu einem der gefragtesten (Film-)Schauspieler überhaupt. Produktionen wie "Hatari!" oder "Der Flug des Phoenix" gehörten neben dem Kriegsfilm "Einer kam durch" zu den großen Erfolgen des Darstellers. Zwischen 1987 und 1995 produzierte er für die ARD die Serie "Weltenbummler".