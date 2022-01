Etwas an der Programmierung geschraubt hat der Privatsender Vox bei der zweiten Staffel seiner Show "Showtime of My Life". Lief die erste Runde im Februar 2021 an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, also montags und dienstags, gibt es die erneut zweiteilige zweite Staffel nun in diesem Februar an zwei Dienstagen zu sehen. Vox zeigt das Format aus dem Hause Seapoint sowohl am 15. als auch am 22. Februar um 20:15 Uhr. Der Dienstag war dabei in Staffel eins der Abend, an dem die Zielgruppen-Quote mit 7,3 Prozent schwächer ausfiel. Montags hatte die Sendung knapp neun Prozent erreicht, was vermutlich aber auch mit dem grundsätzlichen Neugier-Faktor beim Debüt zusammenhing.

Welche 16 Promis für den guten Zweck mitmachen, steht unterdessen schon seit einigen Wochen fest. Bei der "Men's Night" auf der Bühne stehen Mickie Krause, Heiko Wasser, Jan Sosniok, Oli Petszokat, Pascal Hens, Michael Roth, und Kim Tränka. Bei der "Ladies Night" sind Susan Sideropoulos, Sabine Kaack, Lilly Becker, Sonya Kraus, Tanja Bülter, Nicole Jäger und Carolin Kotke dabei. Sila Sahin-Radlinger und Benjamin Köhler konnten derweil an der Aufzeichnung des großen Show-Finales von „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ nicht teilnehmen. Beide waren trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt und befanden sich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung in Quarantäne. Die Performance hatten sie in den Wochen zuvor einstudiert. Beim Finale werden die Männer in Feuerwehr-Kostümen performen, die Damen sind als Superheldinnen zu sehen.