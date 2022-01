© RTL

In dem Format stellen sich ab dem 14. Februar jeden Tag mehrere Duos drei ganz unterschiedlichen Tutorials und "tauchen ein in die bunte Nachmach-Welt", wie es RTL beschreibt. Und weiter heißt es: "Ob Panne oder direkter Erfolg - hier gilt es, als Team zu funktionieren. Am Ende wird das erschaffene Ergebnis im Realitätscheck ausprobiert und schließlich bewertet." Hinter dem Neustart steht die Produktionsfirma M.E.Works.

Veränderungen gibt es auch im weiteren Verlauf des Nachmittags - und die betreffen vor allem die Anfangszeiten. So beginnen "Die Retourenprofis" künftig nicht um 15:45 Uhr, sondern zur vollen Stunde, also um 16:00 Uhr. Gleichzeitig verschiebt sich dadurch die erst vor wenigen Wochen eingeführte zusätzliche "RTL aktuell"-Ausgabe von 16:45 Uhr auf 17:00 Uhr.

Im Zuge dieser Änderung kürzt RTL die Sendezeit dieser Nachrichtensendung auf sieben Minuten zusammen, sodass "Explosiv Stories" fortan um 17:07 Uhr beginnen wird. Unterm Strich dauert die Magazin-Strecke am späten Nachmittag ab Mitte Februar damit nur noch 30 statt 45 Minuten - ganz offensichtlich ist man in Köln zu dem Schluss gekommen, dass sich 16:45 Uhr nicht als Einschaltzeitpunkt bewährt hat. In diesem Jahr holte "RTL aktuell" am Nachmittag bislang durchschnittlich weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Explosiv Stories" schafft nur geringfügig mehr.

"Take me out" meldet sich zurück

Für den späten Samstagabend hat RTL derweil acht neue Folgen der Datingshow "Take me out" angekündigt, die inzwischen von Jan Köppen präsentiert wird. Die Staffel ist ab dem 12. Februar nach "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen, zum Auftakt geht's um 23:00 Uhr los.