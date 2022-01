am 21.01.2022 - 11:03 Uhr

Mit dabei sind die Comedy-Größen Ingo Appelt und Aaron Troschke, der Union-Bundesligaspieler Niko Gießelmann, Vereinslegende Torsten Mattuschka, Ex-Bundesligaprofi und Reality-Showteilnehmer Kevin Pannewitz sowie Fußball-Nationalspielerin Aylin Yaren. Die Teams müssen sich in verschiedenen Spielen in der "Alten Försterei" und in einer Berliner Kneipe beweisen. Durch die von Vis und Starkl!film produzierte Show führt Johanna Klum.

Neues hält Comedy Central darüber hinaus auch für Fans von "South Park" bereit. Die 25. Staffel der kultigen Zeichentrickserie startet am Sonntag, den 6. Februar um 22:15 Uhr und kann zunächst im englischen Original mit deutschen Untertiteln verfolgt werden.

"Die Hälfte von 'South Park' abgeschlossen zu haben, ist ein großer Erfolg - das können wir nicht leugnen“, erzählen die Schöpfer des South Park-Universums Matt Stone und Trey Parker. Dass sich aus ihrer 1992 entworfenen "simplen" Weihnachtskarte einmal eine der beliebtesten Animationsserie entwickeln würde, hätten die beiden damals wohl kaum gahnt. Welchen Stellenwert die Serie für Comedy Central hat, zeigt der Blick auf die jüngst veröffentlichte DWDL.de-Heavy-Rotation-Auswertung: Demnach brachte es "South Park" im vorigen Jahr auf fast 4.000 Ausstrahlungen im Free-TV (DWDL.de berichtete).