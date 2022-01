am 21.01.2022 - 14:45 Uhr

Weil Micky Beisenherz derzeit als Autor für die unmittelbar bevorstehnde Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Südafrika ist, kann er derzeit seine ntv-Talkshows am Montagabend nicht moderieren. Der Nachrichtensender nutzt jedoch die Dschungel-bedingte Auszeit seines Moderators, um alternative Talks auszuprobieren.

Anlässlich der steigenden Corona-Infektionen werden Nina Lammers und Christopher Wittich am kommenden Montag um 23:15 Uhr im "ntv Corona Talk" mit dem Titel "Omikron - Schaffen wir die 5. Welle?" über die aktuelle Corona-Politik sowie eine mögliche Impfpflicht reden. Zu Gast sind der Virologe Hendrik Streeck, der Internist und Impfarzt Tariq Qazi sowie per Videoschalte Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery.

Bereits am vergangenen Montag hatte sich ein erster "Corona-Talk" der aktuellen Lage gewidmet. Für den 24. Januar und 7. Februar hat ntv unterdessen zwei "Wirtschaftstalks" für den späten Montagabend iin Aussicht gestellt, in denen ntv-Wirtschaftschef Ulrich Reitz und Startup-Expertin Janna Linke mit Gästen übr die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland diskutieren. Danach geht's montags dann wieder mit "#beisenherz" weiter.