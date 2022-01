Dass eine Sendung wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in seiner 15. Staffel nichts Neues mehr präsentieren kann, widerlegt derzeit der RTL-Dschungel. Erstmals wird die Sendung nicht in Australien, sondern in Südafrika produziert und im Laufe der Staffel steht noch eine weitere Premiere an. Donnerstags lässt RTL die Unterhaltungsshow erstmals in die Primetime. Sowohl am 27. Januar als auch am 3. Februar wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" schon ab 20:15 Uhr laufen. Insbesondere ProSieben dürfte diese Programmierung genau beäugen, ist in der kommenden Woche am Donnerstagabend doch das Finale des zuletzt ohnehin schon nicht mehr quotenstarken "The Masked Dancer" geplant und am 3. Februar der Auftakt von "Germany's Next Topmodel".

Wie der genaue Programmablauf an den beiden Donnerstagen aussehen wird, wollte RTL am Samstag gegenüber DWDL.de noch nicht verraten. Im Laufe der kommenden Woche sind weitergehende Informationen dazu geplant. Nicht verwunderlich wäre, wenn RTL den Dschungel möglichst breitflächig gegen die ProSieben-Konkurrenz-Shows spielen würde.

Die Programmierung des Dschungels um 20:15 Uhr wird letztlich auch deshalb ermöglicht, weil RTL in diesem Jahr aus Südafrika sendet. Wenn es in Deutschland kurz nach 20 Uhr ist, zeigen die Uhren in Südafrika kurz nach 21 Uhr. Anders wäre es in Australien gewesen – dort hätte eine 20:15-Uhr-Show in Deutschland um kurz nach fünf Uhr morgens australischer Zeit begonnen.