Ende der kommenden Woche starten in Peking die in Zeiten einer globalen Pandemie durchaus umstrittenen Olympischen Winterspiele. Vom Sport-Großereignis berichten mit Live-Bildern in Deutschland sowohl ARD und ZDF, als auch Eurosport. Discovery hatte einst ein großes Olympia-Rechtepaket erworben – und damals entsprechend Sublizenzen an ARD und ZDF vergeben. Von den kommenden Spielen will Eurosport alleine auf Eurosport 1 rund 300 Stunden lang senden, zudem gibt es umfassende Live-Streams bei JoynPlus+.

Als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet der Sender dabei erneut seinen "Cube", ein virtuelles Studio, das man zuletzt ein Jahr lang neu gestaltet hat. Dieser Cube soll während der Winterspiele ein virtuelles Bergversteck erschaffen, das in die Felswand eines schneebedeckten Berges eingebettet ist. Kommt der Betrachtende näher, erscheinen ihm weitere Details: Dargestellt werde ein riesiges Wintersportgebiet, das auf mehreren Ebenen "unbegrenzte, immersive Presenter- und Analysepositionen bietet."

Durch den Cube sollen dann auch maßgeschneiderte Avatare schweben, die den einzelnen Athletinnen und Athleten aus einzelnen Sportarten "sehr ähnlich" seien. Das soll derweil ermöglichen, dass die als Experten arbeitenden Personen die Leistungen der Sporttreibenden "detaillierter als je zuvor" analysieren können. Der Cube kam beim Sender erstmals bei den Olympischen Winterspielen 2018 zum Einsatz und wird seitdem immer weiter entwickelt.

Über den neuen Cube sagte Scott Young, Senior Vice President Content & Production bei Discovery: "Wir sehen ihn an der Spitze der Broadcast-Innovation, da er kinematografische Vision und Gaming-Technologie kombiniert, und damit die Art und Weise der Präsentation und Analyse im Sport verändert. Im Studio geht es darum, unser Team an Expert:innen, Moderator:innen und Produzent:innen dabei zu unterstützen, die besten Geschichten auf fesselnde Art und Weise zu erzählen."

Die Eurosport-Crew arbeitet während der gut zwei Wochen, in denen die Olympischen Spiele laufen, großteils von München-Unterföhring aus. Nur kleine, lokale Produktionseinheiten sind direkt in Peking. Die Olympia-Konferenz, namentlich die "Medal-Zone", soll täglich um 8:45 Uhr starten. Um 17 Uhr folgt die Show "Hambüchen & Friends" (mit Thomas Wagner und Fabian Hambüchen), immer um 20:15 Uhr lädt Eurosport zu einer "Olympic Hockey Night", deren Gastgeber Christian Ehrhoff und Simon Südel sind.