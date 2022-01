Mehr Vielfalt in seinen Redaktionen und im Programm hat sich der MDR verordnet. Um das zu erreichen, hat das Unternehmen jetzt auch ein Talentprogramm ins Leben gerufen. Unter dem Dach von "MDR fresh" ist man aktuell auf der Suche nach "Nachwuchs-Talenten". "MDR fresh" sei die neue "Talentschmiede für kreative Menschen", die journalistisch arbeiten wollen. Der Clou: Bewerben können sich auch solche Personen, die keinen Hochschulabschluss haben.

Ein solcher Abschluss ist oft Voraussetzung, um im Journalismus zu arbeiten. Kritik daran ist nicht neu - und der MDR will nun aktiv seinen Blickwinkel öffnen. Bewerbungsschluss ist der 13. Februar. Das Talentprogramm ist bezahlt und soll redaktionsübergreifende Einblicke und praktische Erfahrungen in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Social Media sowie Radio und Fernsehen ermöglichen. Besonders sucht der MDR nach eigenen Angaben nach "unterschiedlichen Lebensperspektiven, besonders von Menschen mit Migrationsgeschichte". Einzige Voraussetzung: Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt und bereit sein, an unterschiedlichen Standorten und in wechselnden Teams zu arbeiten. Los geht es ab 1. Mai mit einem zweiwöchigen Workshop in Leipzig.

"Nach Abschluss von ‚MDR fresh‘ sollen die Teilnehmenden in der Lage sein, die MDR-Redaktionen zu bereichern und sich hier weiter zu entwickeln. Zuvor erleben sie eine praxisnahe Ausbildung, bei der die Vermittlung von Online- und Social-Media-Kompetenz sowie die mobile Berichterstattung im Vordergrund stehen", sagt Frank Thomas Suppee, Leiter des MDR BildungsCentrums. Suppee sagt, der MDR wolle so auch vielfältiger werden. "Die Bewerberinnen und Bewerber, die wir gewinnen wollen, finden zu selten den Weg zum MDR oder scheitern an Zutrittshürden. Um mehr von ihnen anzusprechen und für eine Bewerbung bei uns zu ermutigen, haben wir gemeinsam, bereichsübergreifend ‚MDR fresh‘ entwickelt."