am 24.01.2022 - 22:24 Uhr

Zwischen Günther Jauch und Südafrika passt immer noch ein Guido Cantz, der in einem Trailer zwischen den beiden Sendungen am Montagabend eine Ankündigung zu machen hatte: "RTL hat sich entschieden, einen seiner großen TV-Klassiker wieder aufleben zu lassen und ich haben die Ehre, moderieren zu dürfen." Schon kommende Woche Donnerstag, am 3. Februar, läuft mit entsprechend Rückenwind direkt nach "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" um 22.15 Uhr die Premiere der Neuauflage des Comedy-Klassikers "7 Tage, 7 Köpfe".

"Nach zwölf Jahren 'Verstehen Sie Spaß?' freue ich mich mit '7 Tage, 7 Köpfe' auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List. Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen", erklärt Cantz in einer zeitgleich verschickten Pressemitteilung der Kölner. Die Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" ist eine Produktion von Brainpool im Auftrag von RTL.

© RTL So kündigte Guido Cantz am Montag um 22.13 Uhr die Neuigkeit im RTL-Programm an

Die Programmierung einerseits und die kurzfristige Ankündigung andererseits sind interessant. Mit Letzterem kennt man sich ja aus bei Brainpool: Das ebenfalls dort verantwortete "TV Total" wurde von ProSieben auch sehr kurzfristig nach der Ankündigung ins Programm genommen. Die Vorverlegung des RTL-Dschungels u.a. an diesem Donnerstag auf 20.15 Uhr - ohnehin schon eine Kampfansage an ProSieben, wo am 3. Februar "Germany's Next Topmodel" startet - wird jetzt mit dem dahinter programmierten "7 Tage, 7 Köpfe" noch gekrönt.

Mit dem Format-Comeback hat jetzt auch RTL seinen Zugang zum aktuellen Retro-Trend im deutschen Fernsehen gefunden, der in den vergangenen Monaten schon erfolgreiche Comebacks von "Wetten, dass..?" beim ZDF, "TV Total" bei ProSieben und "Geh Aufs Ganze" bei Sat.1 bescherte. Der Sendeplatz am späten Donnerstagabend deutet allerdings darauf hin, dass "7 Tage, 7 Köpfe" möglicherweise auch eine Ablösung der bislang eher glücklosen "RTL Topnews" (ebenfalls Brainpool) bedeutet, die derzeit ohne Info über Fortsetzung in einer Winterpause stecken.

Die Redaktion der Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" liegt nach Angaben des Senders bei Nico Rossmann, Dörte vom Berg und Cedric Theisen unter der Gesamtleitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Ursprünglich lief "7 Tage, 7 Köpfe" von Februar 1996 bis Dezember 2005 fast zehn Jahre lang bei RTL, moderiert damals von Jochen Busse. Küttner selbst hat damals als junger Redakteur an der Sendung gearbeitet. Das Format des Wochenrückblicks entstand nach einer Idee von Rudi Carrell, der nur gut sechs Monate nach dem großen Finale der Comedyshow am 7. Juli 2006 verstarb.