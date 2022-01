Vor wenigen Tagen hat Sat.1 angekündigt, seine Investigativ-Reihe bereits am 31. Januar fortsetzen zu wollen, inhaltlich will sich der Sender dann mit der vor fast 15 Jahren verschwundenen Maddie McCann beschäftigen (DWDL.de berichtete). Nun hat Vox eine ähnliche Doku angekündigt, die aber bereits am kommenden Mittwoch, den 26. Januar, zur besten Sendezeit zu sehen sein wird. Vox kommt Sat.1 damit also zuvor.

Die Vox-Doku trägt den Titel "Verdächtig im Fall Maddie - Wer ist Christian B.?". Für den Film hat sich Spiegel TV ein Jahr lang auf Spurensuche begeben und nach eigenen Angaben exklusiv mit Freunden und Weggefährten des Tatverdächtigen Christian B. gesprochen. "Dabei wurden neue Erkenntnisse über den Mann gewonnen, der möglicherweise ein Verbrechen begangen haben soll, das die ganze Welt erschüttert hat", heißt es in der Ankündigung der Doku.

Darüber hinaus sollen Kriminalpsychologen und verantwortliche Ermittler in der Dokumentation Auskunft darüber geben, warum sie sicher sind, dass Christian B. die Voraussetzungen für die Tat erfüllt. "Wir gehen davon aus, dass er Maddie McCann getötet hat. Wir haben zahlreiche Indizien und Beweise gesammelt und aufgrund der Verdachtslage steht das für uns fest", so der Braunschweiger Staatsanwalt Christian Wolters. Autorin des Films ist Gudrun Altrogge.

Eigentlich war für Mittwochabend die Ausstrahlung von "Bones"-Wiederholungen angekündigt. Dass sich Vox hier für eine kurzfristige Programmänderung entscheidet, überrascht also nicht. Die US-Serie war zuletzt kein Quotenbringer mehr in der Primetime. Sat.1 wird nächste Woche Montag im Anschluss an eine Doku über Maddie, in der es auch um Christian B. gehen wird, noch einen Talk zum Thema zeigen.