Der Streamingdienst Disney+, in Deutschland im März 2020 gestartet, will im kommenden Sommer 42 weitere Länder und zudem elf zusätzliche Territorien erobern. Einen genauen Starttermin für den Launch, der die Regionen Naher Osten, Afrika, aber auch weitere Teile Europas betrifft, wurde nicht genannt. Konkret geht es bei den 42 Ländern um Märkte wie Bulgarien, Griechenland, Israel, Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Serbien oder die Türkei.

Zudem startet Disney+ in den kommenden Monaten in Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Bahrain, Bosnien, Estland, dem Irak, dem Jemen, in Jordanien und auch in Katar. Kuwait, der Kosovo, Libyen, Libanon und Liechtenstein kommen bald ebenfalls in den Genuss des neuen Streamingdienstes.

Ergänzt wird die Liste an Ländern, in denen die Vorbereitungen zum Start laufen, von Litauen, Malta, Marokka, Montenegro, Nord-Mazedonien, Oman, San Marino, Saudi-Arabien, Slowenien, Südafrika, der Tschechischen Republik, Tunesien, Ungarn, Vatikanstadt, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den palästinenischen Gebieten.

Ebenfalls im Sommer greift Disney+ in elf Gebieten in der EMEA-Region neu an. Dazu gehören unter anderem die Färöer Inseln, Gibraltar, St. Helena, das Britische Territorium im Indischen Ozean oder das zu den Niederlanden gehörende Sint Maarten. Im Sommer will man auch in Französisch-Polynesien und den Französischen Südterritorien starten.