Nachdem Sat.1-Chef Daniel Rosemann im vorigen Jahr entschied, die Realityshow "Promis unter Palmen" nach zahlreichen negativen Schlagzeilen und dem überraschenden Tod von Willi Herren einzustellen, hat der Privatsender jetzt ein neues Reality-Format angekündigt, das von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions umgesetzt wird.

Der "Club der guten Laune", so der Titel, soll nach Angaben von Sat.1 im Frühsommer seine Pforten öffnen. Die Dreharbeiten werden hierfür noch im Januar stattfinden. Das Konzept: Die Promis, die ihren Cluburlaub so lange wie möglich genießen möchten, werden sich spielerisch den prominenten Miturlauberinnen und -urlaubern beweisen müssen. Wer am besten spielt, gewinnt am Ende 50.000 Euro.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in Sat.1. In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von 'Promi Big Brother'." Mit dem "Club der guten Laune" wolle man im Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmenden wie Zuschauerinnen und Zuschauern "im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann".

Mit Krawall, wie er in den vergangenen beiden Jahren bei "Promis unter Palmen" zu erleben war, ist daher wohl eher nicht zu rechnen. Erste Promis, die sich auf den "Club der guten Laune" einlassen, stehen indes schon fest: Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers sowie Schauspieler Martin Semmelrogge werden in der neuen Show mit dabei sein.