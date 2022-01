Als Fachärztin für Anästhesiologie ist Carola Holzner spezialisiert in den Bereichen Notfallmedizin und Intensivmedizin - und hat in ihrem Job eigentlich schon genug zu tun. Abseits davon machte sie sich in der jüngeren Vergangenheit als "Doc Caro" einen Namen, weil sie medizinisches Wissen verständlich in ihren Videoblogs erklärte und sich seit Beginn der Corona-Pandemie für eine umfassende Aufklärung zu diesem Thema einsetzte.

Künftig wird die 39-Jährige exklusiv für Sat.1 tätig sein: Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, soll mit Holzner ein erstes Primetime-Format gedreht werden. Darüber hinaus seien weitere Sendungen in Planung. Geplant ist zudem, dass "Doc Caro" als Expertin bei medizinischen Themen für Sat.1 im Einsatz sein wird. Nach Angaben von Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sollen mit Holzner Formate entwickelt werden, "in denen Raum für ihre medizinische Kompetenz und Erfahrung und ihren empathischen Blick auf das Leben ist".

"Mein größter Wunsch ist es, Menschen für Medizin und vor allem die eigene Gesundheit zu begeistern und ihnen Fakten und Tipps mit Herz, Humor und auf Augenhöhe zu vermitteln", so Holzner. "Sat.1 und ich haben uns nun dieses gemeinsam zum Ziel gesetzt. Wir haben jede Menge Ideen und ich freue mich wahnsinnig auf die Projekte."

Sat.1-Chef Daniel Rosemann: "Dr. Carola Holzner passt perfekt zum neuen Sat.1: Sie begeistert Menschen mit ihrer geradlinigen Art. Sie spricht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen - unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert." Gleichzeitig setze sich sich mit viel Herz für ihre Patientinnen und Patienten ein. "Wir sind froh - und ein bisschen stolz, jetzt exklusiv mit ihr zusammenzuarbeiten."